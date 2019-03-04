Зима у столиці встановила лише один температурний рекорд

КИЇВ. 4 березня. УНН. Зима у столиці була теплішою за норму, але найбільше відзначився лютий. За зиму у Києві встановлено лише один температурний рекорд. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.