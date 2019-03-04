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Зима у столиці встановила лише один температурний рекорд

Зима у столиці встановила лише один температурний рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Зима у столиці була теплішою за норму, але найбільше відзначився лютий. За зиму у Києві встановлено лише один температурний рекорд. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, температура минулої зими у Києві становила -2,0°С, що на 2,0ºС вище за кліматичну норму. Усі зимові місяці у столиці були теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура аж на 4,8°С перевищила норму", - повідомили кліматологи.

Найбільш холодним днем зими, за даними кліматологів, було 9 січня, коли температура опустилась до -14,4 ºС, а найтеплішим – 28 лютого, коли температура повітря піднялась до +11,2 ºС.

"За зиму у столиці було встановлено лише один температурний рекорд", - зазначили в обсерваторії.

Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105 % кліматичної норми. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 досягла 39 см 26-27 січня.

"Цьогорічна календарна зима виявилась суттєво коротшою за метеорологічну", - додали кліматологи.

Нагадаємо, лютий у столиці увійшов у топ-10 найтепліших.

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