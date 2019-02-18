В Києві погода побила температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У неділю, 17 лютого, у столиці було побито рекорд середньодобової температури повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 лютого у столиці було побито рекорд середньодобової температури повітря. Вона вперше за 139 років становила +4,6°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 1974 році. За кліматичною нормою така температура відповідає 29 березня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, У 2018 році глобальні температури були більш ніж на 1 °C вище, ніж в доіндустріальну епоху.