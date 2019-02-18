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В Києві погода побила температурний рекорд

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У неділю, 17 лютого, у столиці було побито рекорд середньодобової температури повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 лютого у столиці було побито рекорд середньодобової температури повітря. Вона вперше за 139 років становила +4,6°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 1974 році. За кліматичною нормою така температура відповідає 29 березня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У 2018 році глобальні температури були більш ніж на 1 °C вище, ніж в доіндустріальну епоху.

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