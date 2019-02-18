В Киеве погода побила температурный рекорд

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 февраля в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Она впервые за 139 лет составляла + 4,6 °С, что на 0,1 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году. По климатической норме такая температура соответствует 29 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году глобальные температуры были более чем на 1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху.



