В Киеве погода побила температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В воскресенье, 17 февраля, в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 февраля в столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Она впервые за 139 лет составляла + 4,6 °С, что на 0,1 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 1974 году. По климатической норме такая температура соответствует 29 марта", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2018 году глобальные температуры были более чем на 1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху.