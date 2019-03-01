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Лютий у столиці увійшов у топ-10 найтепліших

Лютий у столиці увійшов у топ-10 найтепліших

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Цьогорічний лютий у столиці увійшов у десятку найтепліших за 139 років спостереження у Києві, найтеплішим був останній день зими, коли температура піднялась до 11,2 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря лютого у Києві становила 0,6°С, що вище за кліматичну норму аж на 4,8 °С. Це вже сьомий поспіль лютий, який виявився теплішим за норму. Це дало йому змогу увійти в десятку найтепліших за 139 років спостереження у Києві", - повідомили в обсерваторії. 

Найхолодніше було 23 лютого, коли мінімальна температура опустилась до -7,7 градуса морозу, а найтепліше – 28 числа, коли максимальна температура піднялась до +11,2°С.

Опадів у Києві випало 34 мм, що становило 74 % кліматичної норми.

Нагадаємо, 17 лютого погода у столиці побила температурний рекорд.

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