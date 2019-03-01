Февраль в столице вошел в топ-10 самых теплых
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Февраль этого года в столице вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве, самым теплым был последний день зимы, когда температура поднялась до 11,2 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составляла 0,6°С, что выше климатической нормы на целых 4,8°С. Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это дало ему возможность войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", - сообщили в обсерватории.
Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градуса мороза, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до +11,2°С.
Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.
Напомним, 17 февраля погода в столице побила температурный рекорд.