Февраль в столице вошел в топ-10 самых теплых

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 9132 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34415 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118723 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121790 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123950 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122258 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154075 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117311 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141260 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145170 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Февраль в столице вошел в топ-10 самых теплых

Февраль в столице вошел в топ-10 самых теплых

Киев  •  УНН

 • 19562 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Февраль этого года в столице вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве, самым теплым был последний день зимы, когда температура поднялась до 11,2 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составляла 0,6°С, что выше климатической нормы на целых 4,8°С. Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это дало ему возможность войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", - сообщили в обсерватории.

Холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до -7,7 градуса мороза, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до +11,2°С.

Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Напомним, 17 февраля погода в столице побила температурный рекорд.

Украинские Национальные Новости

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