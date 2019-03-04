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Зима в столице установила только один температурный рекорд

Зима в столице установила только один температурный рекорд

Киев  •  УНН

 • 12933 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Зима в столице была теплее нормы, но больше всего отличился февраль. За зиму в Киеве установлено только один температурный рекорд. Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, температура прошлой зимой в Киеве составляла -2,0°С, что на 2,0ºС выше климатической нормы. Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура аж на 4,8°С превысила норму", - сообщили климатологи.

Наиболее холодным днем зимы, по данным климатологов, было 9 января, когда температура опустилась до -14,4°С, а самым теплым - 28 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,2°С.

"За зиму в столице был установлен только один температурный рекорд", - отметили в обсерватории.

Осадков этой зимой выпало 154 мм, что составило 105% климатической нормы. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки, 37 достигла 39 см 26-27 января.

"Нынешняя календарная зима оказалась существенно короче метеорологической", - добавили климатологи.

Напомним, февраль в столице вошел в топ-10 самых теплых.

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