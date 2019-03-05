Метеорологическая весна в столице началась раньше нормы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве началась метеорологическая весна, в этом году на неделю раньше климатической нормы. Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 4 марта среднесуточная температура воздуха в столице достигла +5,4°С. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, плюсовые температуры будут держаться и дальше. Это значит, что в Киев пришла метеорологическая весна в этом году на неделю раньше климатической нормы", - сообщили климатологи.
Указано, что прошла метеорологическая зима продолжалась с 13 ноября по 3 марта - в целом 111 дней. "Это на 6 дней дольше климатической нормы. Среди зим XXI века она оказалась четвертой по продолжительности, несмотря на ее общую несуровость", - указали климатологи.
Особенностью зимы было то, что на проспекте Науки уже с 15 ноября образовался устойчивый снежный покров, который держался в течение трех месяцев, что произошло впервые после 2012 года.
"Однако, несмотря на это, минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже минус 15 градусов, а таких зим в столице было до этого всего 6 за 139 лет наблюдений", - указали в обсерватории.
Напомним, зима в столице установила только один температурный рекорд.