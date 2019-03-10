Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра по стране в воскресенье, 10 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 10 марта в западных областях на протяжении суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с. (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении спасателей.
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Как сообщал УНН, буря привела к отключению электроснабжения в штатах Арканзас и Техас. Без доступа к электроэнергии остались около 23 тысяч человек.