Непогода во Львовской области срывала крыши и валила деревья

В 6:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на трассе Львов-Рава-Русская в пос. Куликов на ул. Львовская Жовковского района на проезжую часть дороги упало дерево и препятствует движению автотранспорта. На место происшествия привлекались спасатели местной пожарной команды пос. Куликов, которые провели работы по порезке поваленного дерева и уборка его с проезжей части.

В 7:21 к спасателям поступило сообщение, что в с. Миртюки Стрыйского района на проезжую часть дороги упало дерево и частично препятствовало движению автотранспорта. Спасатели провели работы по порезке поваленного дерева и уборка его с проезжей части дороги.

В 07:30 спасатели получили еще одно сообщение, что в г. Сокаль на ул. Яворницкого на проезжую часть дороги упало дерево и препятствует движению автотранспорта. Спасатели осуществили порезку поваленного дерева и убирали его с проезжей части дороги.

"В результате событий никто не пострадал", - сообщили в ГСЧС.

По информации пресс-службы Львовского городского совета, из-за порывов шквального ветра сорвало крышу с дома на улице Рыбной. При этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль.

Напомним, украинцев предупредили о сильном ветре.