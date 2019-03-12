Вітер зірвав частину даху лікарні на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Балті Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні через пориви вітру зірвало металочерепицю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без світла через негоду залишилися майже 540 міст і сіл
"Станом на 19 годину 11-го березня внаслідок пориву вітру у місті Біляївка Одеської області з приміщення котельні ДНЗ "Веселка" зірвало металопрофіль на площі 370 кв. м. Внаслідок пориву вітру у селі Телешівка Рокитнянського району Київської області з покрівлі ЗОШ зірвало металопрофіль на площі 300 кв. м та у місті Балта Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні зірвало металочерепицю на площі 500 кв. м", - повідомили у ДСНС.
Як зазначається, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, в Одесі людина опинилася в лікарні через падіння дерева.