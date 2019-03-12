Вітер зірвав частину даху лікарні на Одещині

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Балті Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні через пориви вітру зірвало металочерепицю. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

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"Станом на 19 годину 11-го березня внаслідок пориву вітру у місті Біляївка Одеської області з приміщення котельні ДНЗ "Веселка" зірвало металопрофіль на площі 370 кв. м. Внаслідок пориву вітру у селі Телешівка Рокитнянського району Київської області з покрівлі ЗОШ зірвало металопрофіль на площі 300 кв. м та у місті Балта Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні зірвало металочерепицю на площі 500 кв. м", - повідомили у ДСНС.

Як зазначається, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в Одесі людина опинилася в лікарні через падіння дерева.

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