Без світла через негоду залишилися майже 540 міст і сіл

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Негода залишила без електропостачання 537 населених пунктів у 15 областях України, найбільше - у Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, а саме: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС нагадали, що у Миколаєві внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовано двох дітей (2010 та 2015 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні.

У Коростишеві Житомирської області внаслідок падіння частини покрівлі з ТЦ "Фуршет" загинула одна людина, ще одну госпіталізовано до лікарні.

У Хмільнику Вінницької області внаслідок падіння частини дерева загинула одна особа.

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