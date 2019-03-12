Без світла через негоду залишилися майже 540 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Негода залишила без електропостачання 537 населених пунктів у 15 областях України, найбільше - у Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, а саме: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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