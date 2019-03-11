Здута вітром покрівля магазину в Коростишеві вбила перехожу

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні в Коростишеві непогода зірвала з будівлі крамниці шматок покрівлі, який впав на двох жінок. Одна з них внаслідок удару загинула, передає УНН з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Сильні пориви вітру здули металевий лист розміром 11×14 метрів з технічної будівлі магазину "Фуршет". Металева покрівля впала на двох жінок, які йшли поруч.

Постраждалі виявились матір'ю та дочкою. Жінку вбило на місці, а дівчину 1995 року народження важко травмувало.

Наразі постраждала у важкому стані знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні.

Загалом сьогодні по області зафіксовано 15 інцидентів, що сталися внаслідок ускладнення погодних умов, а внаслідок пошкодження ліній електропередач залишається знеструмленими 151 населений пункт.

Як повідомляв УНН, на Буковині через вогонь на траві згоріла насосна станція

Нагадаємо, протягом доби на Івано-Франківщині більше 30 разів горіло сміття.

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