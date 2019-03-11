Здута вітром покрівля магазину в Коростишеві вбила перехожу

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні в Коростишеві непогода зірвала з будівлі крамниці шматок покрівлі, який впав на двох жінок. Одна з них внаслідок удару загинула, передає УНН з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.