Сдутая ветром кровля магазина в Коростышеве убила прохожую
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в Коростышеве непогода сорвала со здания магазина кусок кровли, который упал на двух женщин. Одна из них в результате удара погибла, передает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Сильные порывы ветра сдули металлический лист размером 11 × 14 метров с технического здания магазина "Фуршет". Металлическая кровля упала на двух женщин, которые шли мимо.
Пострадавшие оказались матерью и дочерью. Женщину убило на месте, а девушку 1995 года рождения тяжело травмировало.
Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.
Всего сегодня по области зафиксировано 15 инцидентов, произошедших в результате осложнения погодных условий, а вследствие повреждения линий электропередач остаются обесточенными 151 населенный пункт.
Как сообщал УНН, на Буковине через огонь на траве сгорела насосная станция.
Напомним, в течение суток на Ивано-Франковщине больше 30 раз горел мусор.