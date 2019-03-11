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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 19146 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115608 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119321 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121827 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121254 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145138 просмотра

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Сдутая ветром кровля магазина в Коростышеве убила прохожую

Сдутая ветром кровля магазина в Коростышеве убила прохожую

Киев  •  УНН

 • 16722 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в Коростышеве непогода сорвала со здания магазина кусок кровли, который упал на двух женщин. Одна из них в результате удара погибла, передает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сильные порывы ветра сдули металлический лист размером 11 × 14 метров с технического здания магазина "Фуршет". Металлическая кровля упала на двух женщин, которые шли мимо.

Пострадавшие оказались матерью и дочерью. Женщину убило на месте, а девушку 1995 года рождения тяжело травмировало.

Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Всего сегодня по области зафиксировано 15 инцидентов, произошедших в результате осложнения погодных условий, а вследствие повреждения линий электропередач остаются обесточенными 151 населенный пункт.

Как сообщал УНН, на Буковине через огонь на траве сгорела насосная станция.

Напомним, в течение суток на Ивано-Франковщине больше 30 раз горел мусор.

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