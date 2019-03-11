На Буковині через вогонь на траві згоріла насосна станція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом 9 березня на Буковині сталося 19 загорань сухої трави на відкритій території, а в ході однієї з пожеж вогонь зачепив насосну станцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
В селищі Лужани Кіцманського району загорілась трава на відкритій місцевості. Вітер швидко розніс полум'я, яке згодом перекинулось на дерев'яну будівлю насосної станції.
До прибуття пожежників згоріло понад гектар трави та обладнання насосної станції, яке не встигли врятувати вогнеборці. На щастя, вдалося зупинити вогонь від перекидання на інші будівлі.
За попередніми даними причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
Як повідомляв УНН, протягом доби на Івано-Франківщині більше 30 разів горіло сміття.
Нагадаємо, 10 березня у Львівській області згорів гектар сміття на звалищі.