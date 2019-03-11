Протягом доби на Івано-Франківщині більше 30 разів горіло сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За минулу добу, в Івано-Франківській області було зареєстровано 38 пожеж. Найчастіше це було загоряння сухої трави та сміття, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
За останню добу на Івано-Франківщині з 38 випадків пожеж 36 були пов'яхані з горінням сміття та суха трава.
Зазначимо, що в Івано-Франківську спалахнула СТО, внаслідок чого згоріло дві автівки. Також горів холодильник в мінімаркеті. Інформації про постраждалих не надходило.
Варто підкреслити, що, через сильні пориви вітру, в області зафіксовано падіння дерев на проїжджі частини доріг та на дахи деяких будівель. Всього вітром було повалено 41 дерево.
Нагадаємо, в Україні без світла залишились майже 50 міст та сіл.