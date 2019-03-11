В течение суток в Ивано-Франковской области более 30 раз горел мусор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. За минувшие сутки в Ивано-Франковской области было зарегистрировано 38 пожаров. Чаще всего это было возгорание сухой травы и мусора, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
За последние сутки в Ивано-Франковской области из 38 случаев пожаров 36 были связаны с возгоранием мусора и сухой травы.
Отметим, что в Ивано-Франковске вспыхнула СТО, в результате чего сгорело два автомобиля. Также горел холодильник в супермаркете. Информации о пострадавших не поступало.
Следует подчеркнуть, что, из-за сильных порывов ветра в области зафиксировано падение деревьев на проезжие части дорог и на крыши некоторых зданий. Всего ветром было повалено 41 дерево.
Напомним, в Украине без света остались почти 50 городов и сел.