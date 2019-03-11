В течение суток в Ивано-Франковской области более 30 раз горел мусор

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112464 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116800 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119899 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150288 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141161 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130470 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток в Ивано-Франковской области более 30 раз горел мусор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. За минувшие сутки в Ивано-Франковской области было зарегистрировано 38 пожаров. Чаще всего это было возгорание сухой травы и мусора, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

За последние сутки в Ивано-Франковской области из 38 случаев пожаров 36 были связаны с возгоранием мусора и сухой травы.

Отметим, что в Ивано-Франковске вспыхнула СТО, в результате чего сгорело два автомобиля. Также горел холодильник в супермаркете. Информации о пострадавших не поступало.

Следует подчеркнуть, что, из-за сильных порывов ветра в области зафиксировано падение деревьев на проезжие части дорог и на крыши некоторых зданий. Всего ветром было повалено 41 дерево.

Напомним, в Украине без света остались почти 50 городов и сел.

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