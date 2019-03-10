Масштабна пожежа: у Львівській області горить майже гектар сміттєзвалища
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні о 07:14 до служби порятунку у Львівській області надійшло повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС у Львівській області.
"Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить сміття на площі орієнтовно 0,8 га. На даний час відбувається гасіння пожежі.
Процес ліквідації даної пожежі ускладнюється із поповненням запасів води в цілях пожежогасіння, адже найближче вододжерело знаходилось на відстані близько 1 км", - повідомили у ДСНС.
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До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, 30 травня 2016 року поблизу села Збиранка на Львівщині на території полігону ТПВ після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапило троє рятувальників. 31 травня на сміттєзвалищі знайшли тіла трьох рятувальників.