Крупный пожар: во Львовской области горит почти гектар свалки
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня в 07:14 в службу спасения во Львовской области поступило сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворовск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара.
Процесс ликвидации данного пожара осложняется с пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайшее водоисточник находился на расстоянии около 1 км", - сообщили в ГСЧС.
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К ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.
Напомним, 30 мая 2016 года вблизи села Збыранка во Львовской области на территории полигона ТБО после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, в который попало трое спасателей. 31 мая на свалке нашли тела трех спасателей.