Крупный пожар: во Львовской области горит почти гектар свалки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114914 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117579 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118122 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147804 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116208 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140842 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145072 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130435 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130440 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупный пожар: во Львовской области горит почти гектар свалки

Крупный пожар: во Львовской области горит почти гектар свалки

Киев  •  УНН

 • 8353 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня в 07:14 в службу спасения во Львовской области поступило сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворовск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара.

Процесс ликвидации данного пожара осложняется с пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайшее водоисточник находился на расстоянии около 1 км", - сообщили в ГСЧС.

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К ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

Напомним, 30 мая 2016 года вблизи села Збыранка во Львовской области на территории полигона ТБО после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, в который попало трое спасателей. 31 мая на свалке нашли тела трех спасателей.

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