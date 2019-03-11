На Буковине из-за огня на траве сгорела насосная станция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В течение 9 марта на Буковине произошло 19 возгораний сухой травы на открытой территории, а в ходе одного из пожаров огонь задел насосную станцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
В поселке Лужаны Кицманского района загорелась трава на открытой местности. Ветер быстро разнес пламя, которое впоследствии перекинулось на деревянное здание насосной станции.
До прибытия пожарных сгорело более гектара травы и оборудование насосной станции, которое не успели спасти пожарные. К счастью, удалось остановить огонь от переброски на другие здания.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как сообщал УНН, в течение суток на Ивано-Франковщине более 30 раз горел мусор.
Напомним, 10 марта в Львовской области сгорел гектар мусора на свалке.