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У Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево

У Миколаєві на маршрутку з пасажирами впало дерево

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. На маршрутку, у салоні якої перебували близько 15 людей, впало дерево у Миколаєві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, сьогодні о 13:49 до рятувальників надійшла інформація, що на перетині вулиць Погранична (Чигрина) та Садової у Заводському районі, під час руху на маршрутне таксі впало дерево.

"Як з’ясувалось, під час події в транспортному засобі знаходилось близько 15 людей. З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та дорослого чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів. Парамедик Головного управління ДСНС надала першу допомогу одній з пасажирок", - зазначили рятувальники.

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