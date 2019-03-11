У Львівській області вітер зірвав дах зі школи
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У місті Броди Львівської області вітер зірвав дах з приміщення школи. Про це кореспонденту УНН повідомили жителі міста Броди.
"Вітер зірвав дах з приміщення школи номер 2. Школа розташована на вулиці Бузовій, 5. Вітер зірвав близько 30 метрів даху", – розповіли жителі.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Раніше повідомлялося, що у центрі Києва через сильний вітер зірвало дах з кількаповерхового житлового будинку.
Як повідомляв УНН, у Львівській області через сильний вітер виникли пошкодження в електричних мережах, у зв'язку з чим без світла залишилися 96 населених пунктів.