Негода залишила без світла майже сто населених пунктів на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львівській області через сильний вітер виникли пошкодження в електричних мережах, у зв'язку з чим без світла залишаються 96 населених пунктів. Про це повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"Знеструмлені 25 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ повністю та 12 - частково. Тимчасово без електропостачання залишаються 96 населених пунктів (56 повністю та 40 частково)", - йдеться в повідомленні.
Над усуненням пошкоджень в електромережах працюють 18 бригад ПрАТ "Львівобленерго" та 80 одиниць техніки, уточнили в ОДА.
Крім того, за даними ЛОДА, до кінця доби 11 березня очікується сильний вітер (південно-західний з переходом на північно-західний) з поривами 25 – 30 м/с, по західній та південній частині подекуди шквали до 34 м/с, місцями гроза, град. У зв'язку з цим на території області зберігається другий рівень небезпечності, помаранчевий.
Раніше УНН повідомляв, що у Чернівецькій області через сильний вітер на трасу перед пунктом пропуску "Порубне" впали високовольтні лінії, через що рух міжнародною трасою перекрили.
Нагадаємо, через негоду - зі шквалистим вітром - у п'яти областях України на ранок понеділка залишалися без світла 47 населених пунктів.