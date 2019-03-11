Негода залишила без світла майже сто населених пунктів на Львівщині

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львівській області через сильний вітер виникли пошкодження в електричних мережах, у зв'язку з чим без світла залишаються 96 населених пунктів. Про це повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

"Знеструмлені 25 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ повністю та 12 - частково. Тимчасово без електропостачання залишаються 96 населених пунктів (56 повністю та 40 частково)", - йдеться в повідомленні.

Над усуненням пошкоджень в електромережах працюють 18 бригад ПрАТ "Львівобленерго" та 80 одиниць техніки, уточнили в ОДА.

Крім того, за даними ЛОДА, до кінця доби 11 березня очікується сильний вітер (південно-західний з переходом на північно-західний) з поривами 25 – 30 м/с, по західній та південній частині подекуди шквали до 34 м/с, місцями гроза, град. У зв'язку з цим на території області зберігається другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Раніше УНН повідомляв, що у Чернівецькій області через сильний вітер на трасу перед пунктом пропуску "Порубне" впали високовольтні лінії, через що рух міжнародною трасою перекрили.

Нагадаємо, через негоду - зі шквалистим вітром - у п'яти областях України на ранок понеділка залишалися без світла 47 населених пунктів.

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