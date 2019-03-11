Непогода оставила без света почти сто населенных пунктов во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львовской области из-за сильного ветра возникли повреждения в электрических сетях, в связи с чем без света остаются 96 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"Обесточены 25 воздушных линий электропередач ВЛ 6-10кВ полностью и 12 - частично. Временно без электроснабжения остаются 96 населенных пунктов (56 полностью и 40 частично)", - говорится в сообщении.
Над устранением повреждений в электросетях работают 18 бригад ЧАО "Львовоблэнерго" и 80 единиц техники, уточнили в ОГА.
Кроме того, по данным ЛОГА, до конца суток 11 марта ожидается сильный ветер (юго-западный с переходом на северо-западный) с порывами 25 - 30 м/с, по западной и южной части местами шквалы до 34 м/с, местами гроза, град. В связи с этим на территории области сохраняется второй уровень опасности, оранжевый.
Ранее УНН сообщал, что в Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу перед пунктом пропуска "Порубное" упали высоковольтные линии, из-за чего движение международной трассой перекрыли.
Напомним, из-за непогоды - со шквалистым ветром - в пяти областях Украины на утро понедельника оставались без света 47 населенных пунктов.