Во Львовской области ветер сорвал крышу со школы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 марта. УНН. В городе Броды Львовской области ветер сорвал крышу из помещения школы. Об этом корреспонденту УНН сообщили жители города Броды.
"Ветер сорвал крышу из помещения школы номер 2. Школа расположена на улице Бузовой, 5. Ветер сорвал около 30 метров крыши", - рассказали жители.
В результате инцидента никто не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черниговской области из-за непогоды оборвались высоковольтные линии
Ранее сообщалось, что в центре Киева за сильного ветра сорвало крышу с многоэтажного жилого дома.
Как сообщал УНН, во Львовской области из-за сильного ветра возникли повреждения в электрических сетях, в связи с чем без света остались 96 населенных пунктов.