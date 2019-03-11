В Николаеве на маршрутку с пассажирами упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево в Николаеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Так, сегодня в 13:49 к спасателям поступила информация, что на пересечении улиц Пограничная (Чигрина) и Садовой в Заводском районе, во время движения на маршрутное такси упало дерево.
"Как выяснилось, во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения. Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок", - отметили спасатели.
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