Без света из-за непогоды остались почти 540 городов и сел

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях, а именно: Киевская - 168 н.п., Хмельницкая - 102 н.п., Винницкая - 58 н.п. Черкасская - 56 н.п., Житомирская - 56 н.п., Полтавская - 28 н.п., Сумская - 20 н.п., Тернопольская - 11 н.п., Донецкая - 10 н.п., Кировоградская - 7 н.п., Черновицкая - 5 н.п., Львовская - 4 н.п., Луганская - 4 н.п., Днепропетровская - 4 н.п., Черниговская - 4 н.п.", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС напомнили, что в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы двое детей (2010 и 2015 г.р.), которые госпитализированы в больницу.

В Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ "Фуршет" погиб один человек, еще один госпитализирован в больницу.

В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб один человек.