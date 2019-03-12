Ветер сорвал часть крыши больницы в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Балте Одесской области с кровли центральной районной больницы из-за порывов ветра сорвало металлочерепицу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"По состоянию на 19 часов 11-го марта в результате порыва ветра в городе Беляевка Одесской области с помещения котельной ДУЗ "Радуга" сорвало металлопрофиль на площади 370 кв. м. В результате порыва ветра в селе Телешовка Рокитнянского района Киевской области с кровли СОШ сорвало металлопрофиль на площади 300 кв. м и в городе Балта Одесской области с кровли центральной районной больницы сорвало металлочерепицу на площади 500 кв. м", - сообщили в ГСЧС.
Как отмечается, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Одессе человек оказался в больнице из-за падения дерева.