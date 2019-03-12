В Одесі людина опинилася в лікарні через падіння дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Одесі людину госпіталізували після того, як вітер повалив частину дерева. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"В Одесі внаслідок падіння частини дерева одну особу госпіталізовано до лікарні", - йдеться у зведенні ДСНС за минулу добу.
У ДСНС нагадали, що у Миколаєві внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовано двох дітей (2010 та 2015 р.н.), яких госпіталізовано до лікарні.
У Коростишеві Житомирської області внаслідок падіння частини покрівлі з ТЦ "Фуршет" загинула одна людина, ще одну госпіталізовано до лікарні.
У Хмільнику Вінницької області внаслідок падіння частини дерева загинула одна особа.