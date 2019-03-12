В Одессе человек оказался в больнице из-за падения дерева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Одессе человека госпитализировали после того, как ветер повалил часть дерева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"В Одессе в результате падения части дерева один человек госпитализирован в больницу", - говорится в сводке ГСЧС за прошедшие сутки.
В ГСЧС напомнили, что в Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы двое детей (2010 и 2015 г.р.), которые госпитализированы в больницу.
В Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ "Фуршет" погиб один человек, еще один госпитализирован в больницу.
В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб один человек.