Ветер повалил 160 деревьев и повредил 310 крыш
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сильный ветер, который обрушился на Украину накануне, повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве, 270 из них до сих пор не отремонтированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
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"В результате порывов ветра в 15 областях и г. Киев остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40). В течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 160 поваленных деревьев", - говорится в сводке ГСЧС за прошедшие сутки.
В частности, из-за ветра в Черткове Тернопольской области произошло разрушение кровли в гостинице "Таня" на площади 500 кв. м.