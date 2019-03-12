Ветер повалил 160 деревьев и повредил 310 крыш

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 16531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115204 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119007 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121532 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121076 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152157 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117019 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141211 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145136 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130478 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Ветер повалил 160 деревьев и повредил 310 крыш

Ветер повалил 160 деревьев и повредил 310 крыш

Киев  •  УНН

 • 11564 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сильный ветер, который обрушился на Украину накануне, повалил более 160 деревьев и повредил 310 крыш в 15 областях и Киеве, 270 из них до сих пор не отремонтированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

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"В результате порывов ветра в 15 областях и г. Киев остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40). В течение суток подразделениями ГСЧС убрано более 160 поваленных деревьев", - говорится в сводке ГСЧС за прошедшие сутки.

В частности, из-за ветра в Черткове Тернопольской области произошло разрушение кровли в гостинице "Таня" на площади 500 кв. м.

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