Вітчизняні виробники паливно-мастильних матеріалів дозволяють державі значно економити на тендерних процедурах - Р.Ніцович

“Наш ринок все ще залежний від імпортованих нафтопродуктів, ті обсяги виробництва, які є зараз в Україні, особливо те, що стосується пального відповідних екологічних стандартів якості, то поки що воно не дозволяє повністю замістити імпорт. Однак, звичайно те, що у нас починають виробляти сучасне пальне, яке відповідає всім вимогам по викидам і по вмісту окремих речовин — це добре. І добре, що наші виробники розуміють потреби ринку, в тому числі і таких великих покупців як “Укрзалізниця” і тих покупців, які роблять це через систему “ProZorro”, — розповів він.

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За словами експерта, вітчизняні виробники паливно-мастильних матеріалів дозволяють державі економити на тендерних процедурах.

“Я думаю, що для тих покупців, які мають більший вибір це однозначно краще, тому що, як правило, ми спостерігаємо постійне підвищення митних ставок, ставок акцизів на імпортовані нафтопродукти, і ми спостерігаємо коливання курсу валют, що теж впливає на ціну імпорту. Звичайно, в цьому плані, наші виробники, які працюють із сировиною видобутою в Україні — вони тут мають певні конкурентні переваги, вони не мають страхувати себе від ризиків. І тому, в принципі за рахунок цього можуть забезпечити якіснішу і кращу конкуренцію, і дозволити державі значно зекономити кошти. Але повторююсь ті обсяги, про які ми говоримо — вони не можуть бути повністю закрити власними ресурсами, тому у нас 80% ринку, принаймні роздрібного, забезпечується за рахунок імпорту. Тож, поки що, ми можемо говорити тільки про обмежене забезпечення”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Міноборони розповіли, як використали заощаджені на паливному тендері майже 30 млн грн. Зокрема, у відомстві придбали матеріально-технічних засобів, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України.

Додамо, що вказані кошти вдалося зекономити під час тендерної закупівлі пального у компанії ТОВ “Август Пром”, яка запропонувала найбільш прийнятну ціну та значно дешевшу за інших, ціну на ресурс.

Також нагадаємо, експертиза Інституту споживчих експертиз нещодавно підтвердила високу якість пального українського виробництва від “Укргазвидобування”.