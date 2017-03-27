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Отечественные производители горюче-смазочных материалов позволяют государству значительно экономить на тендерных процедурах - Р.Ницович

Отечественные производители горюче-смазочных материалов позволяют государству значительно экономить на тендерных процедурах - Р.Ницович

Киев • УНН

 • 19989 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня, отечественные производители горюче-смазочных материалов испытывают потребности рынка и производят качественную продукцию, не хуже импортируемой. Ресурс украинского происхождения более конкурентоспособен во время тендерных закупок, имея привлекательную цену и не требует "страхование от рисков", связанных с импортом. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, программ DiXi Group Роман Ницович.

"Наш рынок все еще зависим от импортируемых нефтепродуктов, те объемы производства, которые сейчас в Украине, особенно те, что касаются полного соответствующих экологических стандартов качества, то пока оно не позволяет полностью заместить импорт. Однако, конечно, что у нас начинают производить современное топливо, которое отвечает всем требованиям по выбросам и по содержанию отдельных веществ - это хорошо. И хорошо, что наши производители понимают потребности рынка, в том числе и таких крупных покупателей как "Укрзализныця" и тех покупателей, которые делают это через систему "ProZorro", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны во время топливного тендера удалось сэкономить около 30 млн грн

По словам эксперта, отечественные производители горюче-смазочных материалов позволяют государству экономить на тендерных процедурах.

"Я думаю, что для тех покупателей, которые имеют больший выбор это однозначно лучше, потому что, как правило, мы наблюдаем постоянное повышение таможенных ставок, ставок акцизов на импортируемые нефтепродукты, и мы наблюдаем колебания курса валют, тоже влияет на цену импорта. Конечно, в этом плане, наши производители, которые работают с добытым в Украине сырьем - они здесь имеют определенные конкурентные преимущества, они не должны страховать себя от рисков. И поэтому, в принципе за счет этого могут обеспечить качественную и лучшую конкуренцию, и позволить государству значительно сэкономить средства. Но повторяюсь, те объемы, о которых мы говорим - они не могут быть полностью закрыть собственными ресурсами, поэтому у нас 80% рынка, по крайней мере розничного, обеспечивается за счет импорта. Поэтому, пока мы можем говорить только об ограниченном обеспечении ", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Минобороны рассказали, как использовали сэкономленные на топливном тендере почти 30 млн грн. В частности, в ведомстве приобрели материально-технических средств, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Добавим, что указанные средства удалось сэкономить при тендерной закупке горючего в компании ООО "Август Пром", которая предложила наиболее приемлемую цену и значительно дешевле других, цену на ресурс .

Также напомним, экспертиза Института потребительских экспертиз недавно подтвердила высокое качество горючего украинского производства от "Укргаздобыча".

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