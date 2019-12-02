Високосний рік: прикмети і забобони

КИЇВ. 3 грудня. УНН. 2020 рік буде високосним. УНН пояснює чому це так і чи варто побоюватися "нестандартного" року.

Високосний рік і причини його появи

Високосним роком вважається той, в якому замість стандартних 365 днів цілих 366. Такий рік настає раз в чотири роки. Минулий раз високосним роком був 2016 рік, а наступним після 2020 буде 2024. Чому так? Для синхронізації з астрономічним роком, який триватиме 365 днів і 6 годин, вирішено було додати в лютому раз на чотири роки ще один день.

Першим рішення про запровадження високосного року оголосив римський імператор Гай Юлій Цезар ще в 45 році до нашой ери. Хоча після смерті Цезаря, що настала ще до першого високосного року, жерці оголошували високосним кожен третій, а не четвертий рік. Пізніше, через 36 років, високосним стали вважати кожен 4 рік.

За століття високосний рік обріс забобонами: не можна виходити заміж, не можна хрестити дітей, дитина народжена 29 лютого буде нещасливою...

Вірити чи ні в прикмети та забобони, пов'язані з одним зайвим днем в році - вирішувати вам. Ми лише розповімо про них.

Народні прикмети

• У високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона скоро настане.

• Не слід підбирайте із землі круглі предмети - не до добра.

• Не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала.

• Вагітній жінці не можна стригти волосся до пологів.

• Для дитини, яка народилася 29 лютого, в документах про народження рекомендується записати дату 28 лютого або 1 березня.

• По можливості, не варто міняти місце роботи і проживання.

• У високосний рік не можна колядувати.

• Не потрібно продавати велике майно та цінні речі.

В цілому не рекомендується що-небудь починати, здійснювати великі продажі або покупки, кардинально міняти сферу діяльності, а найголовніше, за народними повір'ями, в цей рік краще не вступати в шлюб і не вагітніти.

Якщо ви все ж таки зважитеся на серйозні вчинки в 2020 році, то забобонні люди рекомендують нікому не розповідати про свої починаннях.

Поради психологів

Психологи радять налаштуватися на позитивний лад, адже настрій грає важливу роль і якщо входити в високосний рік з негативною установкою, то і пережити його буде складніше. Не варто всі свої невдачі і промахи списувати на високосний рік і пов'язані з ними забобони - краще докласти зусиль і знайти реальну причину. Крім того, психологи радять не шукати підтвердження негативним прикметами.

Якщо ж ви людина забобонна, то можете спробувати використовувати талісмани - наприклад монетку, викарбувану у високосний рік, або ж здійснювати серйозні зміни в своєму житті в ті періоди, які вважаються сприятливими: наприклад, переїжджати в нове житло навесні.

І пам'ятайте, поняття "високосний рік" придумано людьми!

Далі буде...

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