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Високосный год: приметы и суеверия

Високосный год: приметы и суеверия

Киев  •  УНН

 • 145803 просмотра

Если вы конечно верите

КИЕВ. 3 декабря. УНН. 2020 год будет високосным. УНН объясняет почему это так и стоит ли опасаться “нестандартного" года.

Високосный год и причины его появления

Високосным годом считается тот, в котором вместо стандартных 365 дней целых 366. Такой год наступает раз в четыре года. Прошлый раз високосным годом был 2016 год, а следующим после 2020 будет 2024. Почему так? Для синхронизации с астрономическим годом, который длиться 365 дней и 6 часов, решено было добавить в феврале раз в четыре года еще один день.

Первым високосный год ввел римский император Гай Юлий Цезарь еще в 45 году до нашой эры. Хотя после смерти Цезаря, наступившей еще до первого високосного года, жрецы объявляли високосным каждый третий, а не четвертый год. Позже, через 36 лет, високосным стали считать каждый 4 год.

За столетия високосный год оброс суевериями: нельзя выходить замуж, нельзя крестить детей, ребенок рожденный 29 февраля будет несчастливым...

Верить ли в приметы и суеверия, связанные с одним лишним днем в году — решать вам. Мы лишь расскажем о них.

Народные приметы

• В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.
• Не подбирайте с земли круглые предметы — не к добру.
• Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала.
• Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
• Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.
• По возможности, не стоит менять место работы и жительства.
• В високосный год нельзя колядовать.
• Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.

В целом не рекомендуется что-либо начинать, совершать крупные продажи или покупки, кардинально менять сферу деятельности, а самое главное, согласно народным поверьям, в этот год лучше не вступать в брак и не беременеть.

Если вы все же решитесь на серьезные поступки в 2020 году, то суеверные люди рекомендуют никому не рассказывать о своих начинаниях.

Советы психологов

Психологи советуют настроится на позитивный лад, ведь настрой играет важную роль и если входить в високосный год с негативной установкой, то и пережить его будет сложнее. Не стоит все свои неудачи и промахи списывать на високосный год и связанные с ними суеверия — лучше приложить усилия и найти реальную причину. Кроме того, психологи советуют не искать подтверждения негативным приметам.

Если же вы человек суеверный, то можете попробовать использовать талисманы — например монетку, отчеканенную в високосный год, или же совершать серьёзные изменения в своей жизни в те периоды, которые считаются благоприятными: например, переезжать в новое жилье весной.

И помните, понятие “високосный год” придумано людьми!

Продолжение следует... 

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