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13 підозрюваних у змові держперевороту в Німеччині під вартою - генпрокурор ФРН

13 підозрюваних у змові держперевороту в Німеччині під вартою - генпрокурор ФРН

Київ • УНН

 • 1213212 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Після загальнонаціональних рейдів 13 підозрюваних у змові держперевороту в Німеччині перебувають під вартою. Про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор ФРН Петер Франк, пише УНН з посиланням на Zeit.

Деталі

За словами генпрокурора, серед тих, хто вже перебуває під вартою є принц Генріх XIII, який мав стати новим “главою” ФРН. Він додав, що решта підозрюваних, метою яких було “знищити існуючий державний порядок у Німеччині за допомогою сили та військових засобів” постануть перед суддями пізніше. За винятком однієї росіянки, всі мають німецьке громадянство.

За даними Міноборони ФРН, серед підозрюваних троє військових — чинний солдат командування сил спеціального призначення (KSK) та двоє інших неактивних солдатів.

Цитата

“Ми представляємо тут абсолютну лінію нульової терпимості, коли йдеться про екстремізм у Бундесвері. І, звичайно, це стосується, зокрема, командування сил спеціального призначення”, — наголосив речник міністерства.

Крім цього, Франк повідомив, що в рейдах брали участь близько 3 000 правоохоронців, було проведено близько 150 обшуків, під час яких вилучили велику кількість матеріалів. Зазначається, що ранкова операція є однією з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів в історії Федеративної Республіки.

Нагадаємо

Вранці 7 грудня у Німеччині затримали 25 осіб за підозрою у підготовці держперевороту. Повідомляється, що німецькі правоохоронці підозрюють 52 осіб, 25 з яких затримали.

За даними німецьких ЗМІ, “главою” нової держави мав стати принц Генріх XIII з Тюрингії, до уряду мала увійти колишня депутатка парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а “військовий підрозділ” очолив би колишній командир елітного підрозділу Бундесверу.

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