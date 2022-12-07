13 подозреваемых в заговоре госпереворота в Германии под стражей – генпрокурор ФРГ

Детали

По словам генпрокурора, среди тех, кто уже находится под стражей, принц Генрих XIII, который должен был стать новым “главой” ФРГ. Он добавил, что остальные подозреваемые, целью которых было “уничтожить существующий государственный порядок в Германии с помощью силы и военных средств” предстанут перед судьями позже. За исключением одной россиянки, все имеют германское гражданство.

По данным Минобороны ФРГ, среди подозреваемых трое военных — действующий солдат командования сил специального назначения (KSK) и двое других неактивных солдат.

Цитата

“Мы представляем здесь абсолютную линию нулевой терпимости, когда речь идет об экстремизме в Бундесвере. И, конечно, это касается, в частности, командования сил специального назначения”, — подчеркнул спикер министерства.

Кроме этого, Франк сообщил, что в рейдах участвовало около 3000 правоохранителей, было проведено около 150 обысков, в ходе которых изъяли большое количество материалов. Утренняя операция является одной из крупнейших полицейских операций против экстремистов в истории Федеративной Республики.

Напомним

Утром 7 декабря в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Сообщается, что в подготовке госпереворота немецкие правоохранители подозревают 52 человека, 25 из которых задержаны.

По данным немецких СМИ, “главой” нового государства должен стать принц Генрих XIII из Тюрингии, в правительство должна была войти бывшая депутат парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, а “военное подразделение” возглавил бы бывший командир элит подразделения Бундесвера.