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Вирок Марківу робить “злочинцями проти людства” все українське військо - адвокат

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час дебатів в апеляційному суді в Мілані адвокат держави Україна у цивільному позові Ніколо Бертоліні Клерічі заявив, що вирок нацгвардійцю Віталію Марківу робить “злочинцями проти людства” все українське військо. Для такого позову немає підстав, адже Італія не має юридичного права судити державу Україна за воєнні злочини. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Під час дебатів прозвучали репліки адвоката держави Україна у цивільному позові Ніколо Бертоліні Клерічі. Він пояснив, що вирок робить „злочинцями проти людства“ все українське військо. Для такого позову немає підстав, адже Італія не має юридичного права судити державу Україну за воєнні злочини, тому що, справа не має ознак злочину проти людства і він не вчинений на території Італії”, — написала Денісова.

За її словами, була запрошена адвокат Віталія Марківа Донателла Рапетті, яка під час виступу зазначила, що можна використовувати лише матеріали справи, відкинути емоції і перейти до фактів. Необхідні наукові експертизи, а не приблизні факти.

Денісова зазначила, що адвокат Рапетті звернула увагу суду на маніпуляції зі сторони адвоката цивільної сторони.

“Крім того, вона наголосила, що вирок у 24 роки позбавлення волі не може базуватися на припущеннях та здогадках. Не можна засуджувати людину на такий термін, якщо не було проведено належне слідство на місці злочину”, — повідомила Денісова.

Окрім того, слово було надано Віталію Марківу.

“Під час виступу він наголосив, що ні українська армія, ні національна гвардія ніколи не стріляли в цивільних. Крім того, він попросив долучити до справи документи проте, що він за весь час перебування в ув’язненні не порушував правил перебування у місцях несвободи та завжди отримував найкращі характеристики від керівництва цих установ”, — розповіла Денісова.

Денісова наголосила, що Марків заявив, що не винен у скоєнні цього злочину та сподівається на справедливість.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що суд у справі Марківа вислухав усі сторони і взяв перерву для визначення рішення.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков приїхав до італійського міста Мілан на заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.

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