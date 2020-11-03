"Справа Марківа": суд вислухав усі сторони і взяв перерву для визначення рішення

"Віталій виступив у суді. Виступив стримано, гідно і емоційно. Він сказав, що сторона захисту навела достатню кількість підтверджень його невинуватості. Ще раз підкреслив, що він військовослужбовець і знає, що таке дисципліна та гідність. І всі звинувачення проти нього – безпідставні. Після цього судді заявили, що направляються в нарадчу кімнату. О 18:30-19:30 (за київським часом – ред.) вони або оголосять вирок, або скажуть скільки їм ще потрібно часу", - заявив Арсен Аваков.

За його словами, у разі виправдального вироку, українська сторона буде задоволена.

"Тоді Віталій сідає в літак та направляється в Україну, а ми продовжуємо оскаржувати у Європейському суді те, що він був затриманий на цей період часу. Якщо суд підтвердить вирок попередньої інстанції – ми будемо подавати касацію, оскаржувати в Європейському суді, а також задіємо дипломатичні канали. Оскільки було порушено право на захист, що дає нам підстави звертатися в європейські інстанції", - сказав Аваков.

Аваков зазначив, що на сьогоднішньому засіданні виступала адвокат родини загиблого Андреа Роккелі Алессандра Баллеріні, яка намагалася виправдати сепаратистів, замовчуючи їх реальні злочини:

"Адвокат заявляє, що начебто сепаратисти піклувалися про цивільних осіб та журналістів, ховали їх від обстрілів з боку українських сил. При цьому, вона не вказує, що в ці дні в районі Слов’янська було вбито 165 осіб, в підвалах закатовано 5 журналістів. Я там був. Там було розстріляно чотирьох протестантських священиків. І все це ці самі сепаратисти, але чомусь про це вона не каже", - сказав Аваков.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков приїхав до італійського міста Мілан на заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість.