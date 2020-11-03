"Дело Маркива": суд выслушал все стороны и взял перерыв для определения решения

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Нацгвардеец Виталий Маркив, которого обвинили в гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе, выступил в апелляционном суде в Милане с заключительным словом. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени после чего станет известно, когда будет объявлено решение. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Виталий выступил в суде. Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него - безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30-19:30 (по киевскому времени - ред.) они либо объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", - заявил Арсен Аваков.

По его словам, в случае оправдательного приговора, украинская сторона будет удовлетворена.

"Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции - мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", - сказал Аваков.

Аваков отметил, что на сегодняшнем заседании выступала адвокат семьи погибшего Андреа Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления:

"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом, она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там были расстреляны четыре протестантских священника. И все это те самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит", - сказал Аваков.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в итальянский город Милан на заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.

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