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Приговор Маркиву делает "преступниками против человечества" все украинское войско - адвокат

Приговор Маркиву делает "преступниками против человечества" все украинское войско - адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время дебатов в апелляционном суде в Милане адвокат государства Украина в гражданском иске Николо Бертолини Клеричи заявил, что приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву делает "преступниками против человечества" все украинское войско. Для такого иска нет оснований, ведь Италия не имеет юридического права судить государство Украина за военные преступления. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Во время дебатов прозвучали реплики адвоката государства Украина в гражданском иске Николо Бертолини Клеричи. Он пояснил, что приговор делает "преступниками против человечества" все украинское войско. Для такого иска нет оснований, ведь Италия не имеет юридического права судить государство Украина за военные преступления, потому что дело не имеет признаков преступления против человечества и он не совершено на территории Италии", - написала Денисова.

По ее словам, была приглашена адвокат Виталия Маркива Донателла Рапетти, которая во время выступления отметила, что можно использовать только материалы дела, отбросить эмоции и перейти к фактам. Необходимы научные экспертизы, а не приблизительные факты.

Денисова отметила, что адвокат Рапетти обратила внимание суда на манипуляции со стороны адвоката гражданской стороны.

"Кроме того, она отметила, что приговор в 24 года лишения свободы не может базироваться на предположениях и догадках. Нельзя осуждать человека на такой срок, если не было проведено должное следствие на месте преступления", - сообщила Денисова.

Кроме того, слово было предоставлено Виталию Маркиву.

"Во время выступления он подчеркнул, что ни украинская армия, ни национальная гвардия никогда не стреляли в гражданских. Кроме того, он попросил приобщить к делу документы о том, что он за все время пребывания в заключении не нарушал правил пребывания в местах несвободы и всегда получал лучшие характеристики от руководства этих учреждений", - рассказала Денисова.

Денисова отметила, что Маркив заявил, что не виновен в совершении этого преступления и надеется на справедливость.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что суд по делу Маркива выслушал все стороны и взял перерыв для определения решения.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в итальянский город Милан на заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.

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