Вірменія звинувачує Азербайджан у порушенні його територіальної цілісності

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Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські збройні сили “провели чергову провокацію проти суверенної території Республіки Вірменія, намагаючись забезпечити позиційне просування в прикордонних районах Варденіс і Сісіан”.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав азербайджанські війська вийти з Вірменії та закликав Раду Безпеки ООН допомогти врегулювати напруженість, йдеться в повідомленні Єлисейського Союзу. Франція є частиною Мінської групи, призначеної для посередництва між Вірменією та Азербайджаном.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що вірменська сторона зупинила наступ азербайджанців і змусила свої війська повернутися на свої позиції.

Азербайджан відхилив звинувачення, заявивши, що він застосовує власний кордон і прагне пом’якшити напруженість у регіоні, заявило його міністерство закордонних справ пізно в четвер у четвер.

Міністерство Азербайджану назвало реакцію Вірменії на розвиток подій “неадекватною” та “провокаційною”, додавши, що азербайджанські чиновники вели переговори з вірменськими прикордонниками.

Додатково

Вірменія та Азербайджан залишаються в суперечці після останнього кривавого конфлікту навколо Нагірно-Карабахського анклаву минулого року, який заблокував територіальні вигоди для Азербайджану, і врешті-решт зупинив режим припинення вогню за посередництва Росії.

Доповнення

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

Сьогодні в.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії. Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні