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Армения обвиняет Азербайджан в нарушении его территориальной целостности

Киев • УНН

 • 17898 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральный прокурор Армении возбуждено уголовное дело о “нарушении территориальной целостности” Азербайджаном после того, как министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в перемещении сил на его территорию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Армения обвиняет Азербайджан в нарушении его территориальной целостности

Детали

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы “провели очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижения в приграничных районах Варденис и Сисиан”.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал азербайджанские войска выйти из Армении и призвал Совет Безопасности ООН помочь урегулировать напряженность, говорится в сообщении Елисейского Союза. Франция является частью Минской группы, предназначенной для посредничества между Арменией и Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что армянская сторона остановила наступление азербайджанцев и заставила свои войска вернуться на свои позиции.

Азербайджан отклонил обвинения, заявив, что он применяет собственную границу и стремится смягчить напряженность в регионе, заявил его министерство иностранных дел поздно в четверг в четверг.

Министерство Азербайджана назвало реакцию Армении на развитие событий “неадекватной” и “провокационной”, добавив, что азербайджанские чиновники вели переговоры с армянскими пограничниками.

Дополнительно

Армения и Азербайджан остаются в споре после последнего кровавого конфликта вокруг нагорно-карабахского анклава прошлого года, который заблокировал территориальные выгоды для Азербайджана, и в конце концов остановил режим прекращения огня при посредничестве России.

О ситуации

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные пресекли эти работы ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал события, произошедшие посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стал проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

Сегодня и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на запад войск Азербайджана на территорию Армении. Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе

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