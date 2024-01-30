Вінничан не існує: так званий "гуманітарний штаб" Гройсмана, який піариться на допомозі армії, забуває вказувати, що її надають місцеві громади

Так званий "гуманітарний штаб" у Вінниці, який очолює експрем’єр України Володимир Гройсман, продовжує піариться на допомозі військовим. І так само продовжує ігнорувати той факт, що цю допомогу надають місцеві громади, пише УНН.

Деталі

Так, минулого тижня на сайті Вінницької міської ради було опубліковано декілька повідомлень про допомогу різноманітним військовим підрозділам. Зокрема, 24 січня бійцям Національної гвардії було передано п’ять тепловізорів та дві тисячі хімічних грілок.

Того ж дня з’явилася інформація про відправку до однієї з військових частин трьох тепловізійних монокулярів. 26 січня Вінницька міська рада відзвітувала про передачу чергової партії хімічних грілок, а також теплові зорів та дронів на Куп’янській напрямок.

У цих повідомленнях чітко вказано, що допомога надана Вінницькою міською радою спільно з громадою міста.

Але якщо подивитися повідомлення так званого "гуманітарного штабу" Гройсмана про цю ж саму допомогу, то жодних згадок ні про міську раду, ні тим більше про громаду Вінниці ніхто не знайде. Але обов’язково знайде згадку про Гройсмана та його політичних соратників мера Вінниці Сергія Моргунова та голову Вінницької облради Вячеслава Соколового.

Складається враження, що допомогу надав сам штаб, хоча, фактично, жодного відношення до неї, насправді, немає.

При цьому, у повідомленях на сайті міськради обов’язково є згадка, що при передачі допомоги був присутній хтось зі штабу Гройсмана.

Нагадаємо

УНН вже писав про те, що експрем’єр та його соратники по партії "Українська стратегія Гройсмана" використовують згаданий штаб виключно для власного піару. Зокрема, у жовтні минулого року виник скандал, коли Гройсман гучно попіарився на передачі до лав ЗСУ п’яти позашляховиків-ловців "шахедів" та більш ніж 200 дронів. І досить швидко з'ясувалося, що позашляховики і дрони купувалися міською радою за бюджетні кошти.

У Винницькій міській раді не вбачають нічого поганого у тому, що сторонній політик приписує собі заслугу в допомозі ЗСУ за кошти простих вінничан.

При цьому, у міськраді були змушені офіційно визнати, що, зокрема, 20 тисяч продуктових наборів, на яких піарився штаб Гройсмана були оплачені з міського бюджету.

Вінницька облрада піарить Гройсмана на допомозі армії від громад - ЗМІ