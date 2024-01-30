Винничан не существует: так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана, который пиарится на помощи армии, забывает указывать, что ее предоставляют местные громады

Так называемый "гуманитарный штаб" в Виннице, который возглавляет экс-премьер Украины Владимир Гройсман, продолжает пиарится на помощи военным. И так же продолжает игнорировать тот факт, что эту помощь оказывают местные общины, пишет УНН.

Детали

Так, на прошлой неделе на сайте Винницкого городского совета было опубликовано несколько сообщений о помощи различным военным подразделениям. В частности, 24 января бойцам Национальной гвардии было передано пять тепловизоров и две тысячи химических грелок.

В тот же день появилась информация об отправке в одну из воинских частей трех тепловизионных монокуляров. 26 января Винницкий городской совет отчитался о передаче очередной партии химических грелок, а также тепловых зоров и дронов на Купянское направление.

В этих сообщениях четко указано, что помощь предоставлена Винницким городским советом совместно с общиной города.

Но если посмотреть сообщение так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана об этой же помощи, то никаких упоминаний ни о городском совете, ни тем более об общине Винницы никто не найдет. Но обязательно найдет упоминание о Гройсмане и его политических соратниках мэре Винницы Сергее Моргунове и председателе Винницкого облсовета Вячеславе Соколовом.

Создается впечатление, что помощь оказал сам штаб, хотя, фактически, никакого отношения к ней, на самом деле, нет.

При этом, в сообщениях на сайте горсовета обязательно есть упоминание, что при передаче помощи присутствовал кто-то из штаба Гройсмана.

Напомним

УНН уже писал о том, что экс-премьер и его соратники по партии "Украинская стратегия Гройсмана" используют упомянутый штаб исключительно для собственного пиара. В частности, в октябре прошлого года возник скандал, когда Гройсман громко попиарился на передаче в ряды ВСУ пяти внедорожников-ловцов "шахедов" и более чем 200 дронов. И довольно быстро выяснилось, что внедорожники и дроны покупались городским советом за бюджетные средства.

В Винницком городском совете не видят ничего плохого в том, что сторонний политик приписывает себе заслугу в помощи ВСУ за средства простых винничан.

При этом, в горсовете были вынуждены официально признать, что, в частности, 20 тысяч продуктовых наборов, на которых пиарился штаб Гройсмана были оплачены из городского бюджета.

Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ