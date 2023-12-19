Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ
Киев • УНН
Винницкий областной совет продвигал "гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Гройсмана, используя логотипы на помощи, отправленной Вооруженным силам Украины, которая на самом деле была поддержана и, возможно, профинансирована местными общинами и работниками коммунальных предприятий.
Винницкий областной совет пиарит так называемый "гуманитарный штаб" экс-премьера Владимира Гройсмана на помощи ВСУ, которую оказывают общины региона. Об этом пишет местное издание "Политическая арена Виннитчины", сообщает УНН.
Детали
В частности, речь идет о переданном на передовую уже 14-м банно-прачечном комплексе.
Как отмечают журналисты, комплекс заарендован логотипами гуманитарного штаба.
При этом, в облсовете признают, что сконструировали его инженеры одного местных коммунальных предприятий. Инициативу по изготовлению таких комплексов поддержали 14 общин Винницкой области.
"Если инициативу поддержали громады, то они и профинансировали, благодарить громады и жителей Винницкой области? Если сконструировали и, наверное, изготовили на коммунальных предприятиях, то благодарить работников предприятий и жителей Винницкой области? Тогда, почему в таком случае каждый банно-прачечный комплекс забрендирован логотипами волонтерской структуры Владимира Борисовича Гройсмана?", - пишет издание.
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Также издание обращает внимание, что на фото во время передачи стиральных комплексов присутствуют председатель облсовета и депутаты, которые избирались от партии Гройсмана.
"Не кажется ли работникам аппарата облсовета, что такими информационными сообщениями они сознательно вводят в заблуждение жителей Винницкой области? Превышают служебные полномочия, рекламируя частную политически-волонтерскую структуру, которая фактически не имеет никакого отношения к этой конкретной волонтерской помощи ВСУ?", - отмечает "Политическая арена Винницкой области".
Напомним,
Недавно так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана снова попал в скандал, когда пиарился на раздаче продуктовых наборов за бюджетные средства.
Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ
Винницкий областной совет продвигал "гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Гройсмана, используя логотипы на помощи, отправленной Вооруженным силам Украины, которая на самом деле была поддержана и, возможно, профинансирована местными общинами и работниками коммунальных предприятий.
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