Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ

Винницкий областной совет пиарит так называемый "гуманитарный штаб" экс-премьера Владимира Гройсмана на помощи ВСУ, которую оказывают общины региона. Об этом пишет местное издание "Политическая арена Виннитчины", сообщает УНН.

Детали

В частности, речь идет о переданном на передовую уже 14-м банно-прачечном комплексе.

Как отмечают журналисты, комплекс заарендован логотипами гуманитарного штаба.

При этом, в облсовете признают, что сконструировали его инженеры одного местных коммунальных предприятий. Инициативу по изготовлению таких комплексов поддержали 14 общин Винницкой области.

"Если инициативу поддержали громады, то они и профинансировали, благодарить громады и жителей Винницкой области? Если сконструировали и, наверное, изготовили на коммунальных предприятиях, то благодарить работников предприятий и жителей Винницкой области? Тогда, почему в таком случае каждый банно-прачечный комплекс забрендирован логотипами волонтерской структуры Владимира Борисовича Гройсмана?", - пишет издание.

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Также издание обращает внимание, что на фото во время передачи стиральных комплексов присутствуют председатель облсовета и депутаты, которые избирались от партии Гройсмана.

"Не кажется ли работникам аппарата облсовета, что такими информационными сообщениями они сознательно вводят в заблуждение жителей Винницкой области? Превышают служебные полномочия, рекламируя частную политически-волонтерскую структуру, которая фактически не имеет никакого отношения к этой конкретной волонтерской помощи ВСУ?", - отмечает "Политическая арена Винницкой области".

Напомним,

Недавно так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана снова попал в скандал, когда пиарился на раздаче продуктовых наборов за бюджетные средства.