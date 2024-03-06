Військовослужбовці лишаються без грошової підтримки за поранення - Лубінець

Уповноважений з прав людини повідомив, що деяким військовослужбовцям не виплачують гарантовані державою кошти за поранення, навівши приклад військовослужбовця, якому належала додаткова винагорода за відпустку за станом здоров'я, але він не отримав її, поки не втрутився Уповноважений з прав людини.