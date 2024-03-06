Військовослужбовці лишаються без грошової підтримки за поранення - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений з прав людини повідомив, що деяким військовослужбовцям не виплачують гарантовані державою кошти за поранення, навівши приклад військовослужбовця, якому належала додаткова винагорода за відпустку за станом здоров'я, але він не отримав її, поки не втрутився Уповноважений з прав людини.
Військовим у низці випадків не виплачують гарантовані державою кошти за отримані поранення. Про це повідомляє Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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Деталі
Уповноважений Верховної ради з прав людини стверджує, що отримав звернення від одного із військовослужбовців, який перебував на лікуванні та відпустці за станом здоров'я з 30 грудня 2022 року до 4 березня 2023 року. За чинною постановою Кабміну, йому повинні були виплатити додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень, але цього не сталося.
Після втручання Лубінця та представлення медичних документів командуванню, було зараховано заборговані кошти на картку військовослужбовця, поновивши його право на належне грошове забезпечення.
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