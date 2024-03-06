Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.
Военным в ряде случаев не выплачивают гарантированные государством средства за полученные ранения. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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Детали
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека утверждает, что получил обращение от одного из военнослужащих, который находился на лечении и отпуске по состоянию здоровья с 30 декабря 2022 года до 4 марта 2023 года. По действующему постановлению Кабмина, ему должны были выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен, но этого не произошло.
После вмешательства Лубинца и представления медицинских документов командованию, были зачислены задолженности на карточку военнослужащего, восстановив его право на надлежащее денежное обеспечение.
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Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец
Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.
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