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Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 04:23  •  11638 просмотра

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Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.

Военным в ряде случаев не выплачивают гарантированные государством средства за полученные ранения. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Вынужден констатировать, что такие нарушения прав защитников Украины являются нередкими. И это - недопустимо

- заявил Дмитрий Лубинец.

Детали

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека утверждает, что получил обращение от одного из военнослужащих, который находился на лечении и отпуске по состоянию здоровья с 30 декабря 2022 года до 4 марта 2023 года. По действующему постановлению Кабмина, ему должны были выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен, но этого не произошло.

После вмешательства Лубинца и представления медицинских документов командованию, были зачислены задолженности на карточку военнослужащего, восстановив его право на надлежащее денежное обеспечение.

Защита прав защитников Украины, которые ежедневно борются за право на существование и жизнь Украины, должна быть приоритетной для всех государственных органов и их должностных лиц

- отметил Дмитрий Лубинец.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Военнослужащие остаются без денежной поддержки за ранения - Лубинец

Уполномоченный по правам человека сообщил, что некоторым военнослужащим не выплачивают гарантированные государством средства за ранения, приведя пример военнослужащего, которому полагалось дополнительное вознаграждение за отпуск по состоянию здоровья, но он не получил его, пока не вмешался Уполномоченный по правам человека.

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