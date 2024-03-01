В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец
Киев • УНН
На встрече также обсудили вопросы относительно сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК и коммуникации со следователями.
Согласно данным Министерства здравоохранения в Украине сейчас удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел защитников. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 29 февраля состоялась встреча с членами семей погибших военнослужащих.
По словам Лубинца, присутствующие на встрече также обсудили вопросы относительно сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК, коммуникации со следователями, работы экспертов и алгоритмов идентификации.
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В мероприятии приняли участие непосредственно Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заместители министра, представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, МВД, ГСУ Нацполиции, МО, ГШ ВСУ, СБУ.
Сейчас, по словам министра здравоохранения, более 2800 тел и фрагментов удалось идентифицировать. Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для захоронения. Также, по словам представителей государственных органов, родные не могут найти тела защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне. Однако процесс репатриации тел происходит. Об этом сообщают публично
Напомним
Тела еще 58 украинских военных, погибших в войне с Россией, были возвращены в Украину 16 февраля, благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.
В Украине идентифицировали почти три тысячи фрагментов и тел защитников - Лубинец
На встрече также обсудили вопросы относительно сроков идентификации тел и оповещения семьям, работы базы данных ДНК и коммуникации со следователями.
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