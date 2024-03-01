В Україні ідентифікували майже три тисячі фрагментів та тіл захисників - Лубінець
Київ • УНН
На зустрічі також обговорили питання щодо термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК та комунікації зі слідчими.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я в Україні нині вдалось ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл захисників. Про це заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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Зазначається, що 29 лютого відбулась зустріч із членами сімей загиблих військовослужбовців.
За словами Лубінця, присутні на зустрічі також обговорили питання щодо термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів та алгоритмів ідентифікації.
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У заході взяли участь безпосередньо Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, заступники міністра, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, МВС, ГСУ Нацполіції, МО, ГШ ЗСУ, СБУ.
Нині, за словами міністра охорони здоров’я, понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення для поховання. Також, за словами представників державних органів, рідні не можуть знайти тіла захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається. Про це повідомляють публічно
Нагадаємо
Тіла ще 58 українських військових, загиблих у війні з росією, були повернуті в Україну 16 лютого, завдяки співпраці української влади та Міжнародного Червоного Хреста.