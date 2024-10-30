Військові ЗСУ тепер повертатимуть лише два предмети після служби
Київ • УНН
Міноборони спростило процедуру звітування за майно для військовослужбовців ЗСУ. Після служби бійці мають повернути тільки бронежилет і каску, все інше обмундирування залишається у них.
Лише бронежилет та каску українські бійці повинні будуть повернути після служби. Про це йдеться у новому наказі Міноборони, передає УНН із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.
Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби
Міноборони затвердило зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ10.10.24, 16:02 • 13084 перегляди
Бійці ЗСУ мають фокусуватися на бойових завданнях, - за словами Умерова для українських військовослужбовців "нове обмундирування ми завжди надамо".
Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ: Рада зробила перший крок29.10.24, 21:23 • 26916 переглядiв